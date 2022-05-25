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Почну говорити і не зупинюсь: Пугачова порушить мовчання про війну через Галкіна

25 Травня 2022, 11:11
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Почну говорити і не зупинюсь: Пугачова порушить мовчання про війну через Галкіна

Російська співачка Алла Пугачова, яка ще жодного разу не висловлювалась щодо війни в Україні, готова заговорити, якщо проти її чоловіка Максима Галкіна все ж таки порушать кримінальну справу в РФ.

Про це розповів друг сім’ї, російський публіцист Марат Гельман в ефірі YouTube-шоу И грянул Грэм.

За його словами, співачка вважає вважає війну, яку розв’язав Путін, божевіллям. Водночас вона не поспішає робити гучних заяв, залишаючи це право чоловіку.

Зараз дивляться

– Вона розуміє вагу свого голосу. Вона говорить, може стримано, але говорить про те, що це божевілля. Але те, що я почув: якщо на Максима заведуть кримінальну справу, то тоді я почну говорити і не зупинюся, – передав слова Пугачової Гельман.

Гельман додав, що Пугачова не готова боротися з путінською владою. Вона, швидше, має відчуття емпатії до “людей, яких вона знає і які її знають”.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Максим Галкін разом з Аллою Пугачової і двома дітьми виїхали із Росії в Ізраїль.

За словами телеведучої Маші Єфросиніної, через свою позицію пародист втратив роботу та житло. Також проти Галкіна в РФ вже готується кримінальна справа.

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Теги
Алла Пугачова, Максим Галкін
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