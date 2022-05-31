Российская певица Алла Пугачева очень спокойно отреагировала на оскорбление, которое транслировали для нее на фасаде Останкинской телебашни.

Артистка разместила в Instagram короткое видео. В кадре она поднимает глаза к камере и улыбается. В подписи к ролику Пугачева отметила низкий интеллект россиян.

— Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна, — написала Алла.

Днем ранее на здании Останкино появилась надпись — нецензурное послание для Пугачевой: Алла, как хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно здесь всех за**ала.

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С началом полномасштабной войны в Украине, которую начала РФ, Алла Пугачова вместе с мужем, ведущим Максимом Галкиным и детьми уехали из России. Супруги сейчас находятся в Израиле, где у артиста запланирован тур.

Стоит отметить, что сама Пугачева молчит о происходящем в Украине, в то время как Галкин активно и в открытую осуждает действия президента РФ. Более того, он помогает украинским беженцам и призывает всех это делать.