Солист итальянской группы Maneskin, победившей на Евровидении 2021, послал Путина прямо со сцены в Риме. Вокалист Дамиано Давид во время выступления послал президента РФ следом за российским кораблем.

Видео с субботнего концерта группы появилось в Twitter.

— Fuck Putin! Fuck war! К черту диктаторов! Идите все, кто против того, что я сейчас сказал! – воскликнул Дамиано.

“Fuck putin! Fuck war! Get out of here everyone who is against what I just said,” — the Italian band Måneskin, which won last year’s Eurovision, sent #Putin after the #Russian ship right from the stage at a concert in Rome.#RussiaIsATerroristState #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/TMAbiWu3eX Сейчас смотрят — Tata Tedoradze???????? (@TataTedoradze1) July 10, 2022

После заявления солиста, зал заполнился овациями зрителей.

.@thisismaneskin last night finished their @coachella gig with statement: “Free Ukraine, fuck Putin. Thank you for being here. This is Måneskin, enjoy the night! ????????”#StandWithUkraine #Ukraine pic.twitter.com/MknqORhAQa — diane young ???????? (@HelloiamDiana) April 18, 2022

Известно, что на концерте также была посол доброй воли ООН и американская актриса Анджелина Джоли. Она была на мероприятии вместе со своей 16-летней дочерью Шайло. Судя по фото, звезде и самой нравится творчество итальянской группы.

Участники группы Maneskin уже не первый раз посылают Путина куда подальше — они уже успели выразить свое отношение к диктатору на всемирно известном фестивале Coachella перед многотысячной аудиторией. Тогда они не только послали диктатора, но и напомнили о российских бомбах, которые летят в сторону свободной Украины.

Артисты из Италии всячески поддерживают нашу страны, и не упускают возможности об этом напомнить всему миру — на концертах, в соцсетях и даже в своем творчестве.