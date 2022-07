Солист итальянской группы Maneskin, победившей на Евровидении 2021, послал Путина прямо со сцены в Риме. Вокалист Дамиано Давид во время выступления послал президента РФ следом за российским кораблем.

Видео с субботнего концерта группы появилось в Twitter.

“Fuck putin! Fuck war! Get out of here everyone who is against what I just said,” — the Italian band Måneskin, which won last year’s Eurovision, sent #Putin after the #Russian ship right from the stage at a concert in Rome.#RussiaIsATerroristState #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/TMAbiWu3eX

— Tata Tedoradze???????? (@TataTedoradze1) July 10, 2022