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Публика аплодировала: солист Maneskin послал Путина прямо со сцены в Риме

10 июля 2022, 16:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Maneskin

Солист итальянской группы Maneskin, победившей на Евровидении 2021, послал Путина прямо со сцены в Риме. Вокалист Дамиано Давид во время выступления послал президента РФ следом за российским кораблем.

Видео с субботнего концерта группы появилось в Twitter.

— Fuck Putin! Fuck war! К черту диктаторов! Идите все, кто против того, что я сейчас сказал! – воскликнул Дамиано.

После заявления солиста, зал заполнился овациями зрителей.

Известно, что на концерте также была посол доброй воли ООН и американская актриса Анджелина Джоли. Она была на мероприятии вместе со своей 16-летней дочерью Шайло. Судя по фото, звезде и самой нравится творчество итальянской группы.

Участники группы Maneskin уже не первый раз посылают Путина куда подальше — они уже успели выразить свое отношение к диктатору на всемирно известном фестивале Coachella перед многотысячной аудиторией. Тогда они не только послали диктатора, но и напомнили о российских бомбах, которые летят в сторону свободной Украины.

Артисты из Италии всячески поддерживают нашу страны, и не упускают возможности об этом напомнить всему миру — на концертах, в соцсетях и даже в своем творчестве.

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