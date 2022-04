Переможці Євробачення 2021 італійський рок-гурт Maneskin записав потужний трек на підтримку України в рамках флешмобу Stand Up for Ukraine.

Учасники колективу закликали допомогти українським біженцям. Ролик починається зі слів – Як ви спите вночі?

Крім самих учасників, у відео також показані страшні руйнівні кадри війни в Україні після повномасштабного вторгнення РФ.

– Біженці в Україні та по всьому світу потребують термінової гуманітарної допомоги. Ми використовуємо свій голос, щоб вимагати дій, і ви можете це зробити. Приєднуйтесь до нас, зробіть свій власний відео-заклик до миру, щоби підтримати біженців, – написали в Instagram Maneskin.

Також учасники гурту закликали жертвувати на допомогу тим, хто був змушений залишити свої домівки.

Текст і переклад пісні Maneskin на підтримку України

How are you sleeping at night

How do you close both your eyes

Living with all of those життя

On your hands

Standing alone on that hill

Using your fuel to kill

We won’t take it standing still

Watch us, dance

We’re gonna dance on gasoline

***

Як вам спиться вночі?

Як ви закриваєте обидва ваші ока?

Живете з усіма цими життями,

що у ваших руках

самотньо стоячи на пагорбі,

використовуючи паливо для вбивства.

Ми не стоятимемо на місці.

Дивіться на нас, танцюйте.

Ми танцюватимемо на бензині.

Раніше ми писали, що світові зірки підтримали Україну в рамках флешмобу Stand Up for Ukraine, який запустила організація Global Citizen.

В акції взяло участь чимало зірок, які записали відеозвернення. Серед них Селіон Діон, Елтон Джон, Fall Out Boy, Maneskin, Оззі Осборн, Луїс Фонсі, U2, Г’ю Джекман, Ніколай Костер-Вальдау, Еллен Дедженерес та багато інших.