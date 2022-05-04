Український артист і продюсер Іван Дорн розповів, як святкуватиме перемогу України та похорон Путіна.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV співак зазначив, що в РФ він планує поїхати лише тоді, коли Москва буде під українським прапором, тому заборона в’їзду на 50 років його точно не засмутила.

– Може, приїдемо тоді, коли Москва буде під українським прапором. Почнемо з Краснодарського краю, заберемо його назад, Таганрог, все інше, а потім до Москви дійдемо, поставимо прапор. Скажемо: Нам не потрібно до вас їздити, тепер ви до нас будете їздити, – сказав артист.

На випадок смерті Путіна співак вже приготував пляшку горілки та святковий салют.

– Я не шкодую про те, що не побачу його похорон. Я не бачив похорон Сталіна, то і Путіна не побачу. Нічого страшного. Я б відсвяткував сто відсотків. В мене вже пляшка горілки стоїть на цей день і салюти! – сказав виконавець.

Артист зізнався, що з нагоди перемоги України у війні з Росією хотів би влаштувати великий концерт у Києві разом з іншими артистами. Дорн сподівається, що цей день настане вже зовсім скоро.

– Дуже хочу повернутися до Києва і влаштувати великий концерт разом із іншими нашими артистами. Я хотів би побачити всіх живими, всіх своїх рідних, друзів. І просто людей, мешканців Києва, яких і зараз продовжують обстрілювати, як і майже всю Україну. Але свято нашої перемоги буде реально класним! Я на нього дуже чекаю і, сподіваюся, воно відбудеться якомога скоріше! – сказав Дорн.