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Приедем, когда Москва будет под украинским флагом: Дорн о запрете въезда в РФ и похоронах Путина

4 мая 2022, 17:48
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle Виктория Покатилова журналистка Вікна-Новини
Іван Дорн

Украинский артист и продюсер Иван Дорн рассказал, как будет праздновать победу Украины и похороны Путина.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV певец отметил, что в РФ он планирует поехать, когда Москва будет под украинским флагом, поэтому запрет на въезд на 50 лет его точно не расстроил.

– Может, приедем тогда, когда Москва будет под украинским флагом. Начнем с Краснодарского края, заберем его обратно, Таганрог, все остальное, а потом до Москвы дойдем, поставим флаг. Скажем: Нам не нужно к вам ездить, теперь вы к нам будете ездить, — сказал артист.

На случай смерти Путина певец уже приготовил бутылку водки и праздничный салют.

— Я не жалею о том, что не увижу его похороны. Я не видел похороны Сталина, так и Путина не увижу. Ничего страшного. Я бы отпраздновал сто процентов. У меня уже бутылка водки стоит на этот день и салюты! – сказал исполнитель.

Артист признался, что в честь победы Украины в войне с Россией хотел бы устроить большой концерт в Киеве вместе с другими артистами. Дорн надеется, что этот день наступит совсем скоро.

– Очень хочу вернуться в Киев и устроить большой концерт вместе с другими нашими артистами. Я хотел бы увидеть всех живыми, всех своих родных, друзей. И просто людей, жителей Киева, которых и сейчас продолжают обстреливать, как почти всю Украину. Но праздник нашей победы будет реально классным! Я его очень жду и, надеюсь, он произойдет как можно скорее! – сказал Дорн.

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Теги
Иван Дорн, Війна в Україні
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