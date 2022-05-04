Український артист та продюсер Іван Дорн впевнений, що після закінчення війни Україна стане прикладом для всього світу, а культура та економіка підуть вгору.

– У кожного українця зараз є відповідальність за наше майбутнє. Вона і була, але наразі вона помножена безліч разів. І я впевнений, що на нас чекає класне, світле майбутнє, де ми будемо країною з реальною свободою. Ми будемо прикладом вільної країни усьому світові. У нас була класна музика. Коли приходить війна, завжди хочеться емоційно висловитися. Культура точно піде вгору, економіка піде вгору. Треба просто дочекатися, коли ми переможемо, – сказав він.

За словами артиста, головною відмінністю між українцями та росіянами є різна система цінностей.

Дорн додав, що в Росії не розуміють, що таке свобода, через постійні залякування з боку влади. Саме тому жителі РФ не можуть висловитися проти війни, яка триває на території нашої держави.

– Для нас важлива наша земля. Це можна навіть почути в наших піснях, в нашому фольклорі. У росіян фольклор грубий, він про неосяжність земель, про широту душі, хоча широта душі є у нас, а не у них. Коли росіяни, наприклад, 200 людей, дивляться, як омоновці забирають сина якоїсь жінки, а вона кричить, то люди просто стоять і знімають на телефон. Я не можу собі уявити такого в нашій країні. Це вже одна з цінностей, за якою можна зрозуміти, наскільки ми відрізняємося, – резюмував співак.