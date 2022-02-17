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Музика

Привітань на 8 березня не буде: Шуфутинського не пустять до України з концертом

17 Лютого 2022, 15:39
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Привітань на 8 березня не буде: Шуфутинського не пустять до України з концертом

Російський співак Михайло Шуфутинський планував дати концерт у Палаці Спорту у Києві. Проте прикордонники заявили, що не пустять артиста в Україну.

Раніше Шуфутинський незаконно відвідував тимчасово окупований Крим, тому він не зможе перетнути кордон України, оскільки отримає заборону на в’їзд за порушення законодавства.

– У нас на цей момент є достатньо підстав вважати, що він неодноразово був у Криму, на тимчасово окупованій території, – заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, якщо Шуфутинський з’явиться у пункті пропуску, то прикордонники обов’язково проведуть всі необхідні заходи.

– Якщо він з’явиться для перетину кордону й оскільки є певні підтвердження того, що він міг бути на окупованій території, у нас є підстави заборонити йому в’їзд в Україну, – додав Демченко.

Джерело
Укрінформ
Теги
Михайло Шуфутинський
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