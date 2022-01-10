Російського скандального блогера Даню Мілохіна не пустили в Україну, оскільки він не зміг підтвердити мету своєї поїздки.

Про це в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV повідомили представники Державної прикордонної служби України.

– Даня Мілохін не підтвердив мету свого візиту в Україну. Він прилетів рейсом зі Стамбула і зазначив, що їде на відпочинок. Але блогер не зміг пояснити прикордонникам, де він буде і що робитиме в Україні, – повідомили в Держприкордонслужбі.

Після відмови у в’їзді 20-річного блогера повернули у зворотньому напрямку.

Нагадаємо, що Даню Мілохіна не пустили на територію України 9 січня. У соціальній мережі Instagram блогер висловив незадоволення, що його з друзями декілька годин тримали в аеропорту після прибуття.

Мілохіну довелося кілька годин чекати на території аеропорту, після чого йому повідомили, що не впустять в Україну.

Даня Мілохін – російський блогер та музикант. У 2019 році він створив свій акаунт у соціальній мережі TikTok, де викладав різні відеозаписи. Через рік російський Forbes назвав Мілохіна одним з найбільш високооплачуваних тіктокерів.