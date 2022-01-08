Російському актору заборонили в’їзд в Україну на три роки. Причиною стало незаконне відвідування тимчасово окупованого півострову Крим, де чоловік брав участь у зйомках серіалу.

Прикордонники зупинили громадянина РФ в аеропорту Бориспіль, куди він прибув авіарейсом зі Стамбула. Актор заперечував перебування в Криму, а також зазначив, що прямував в Україну на зйомки.

– За порушення норм українського законодавства громадянина РФ в Україну прикордонники не пропустили, крім того, він отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки. Чоловік повернеться назад зворотним рейсом, – повідомили у Держприкордонслужбі.

За даними ЗМІ, мова йде про 34-річного В’ячеслава Чепуренка – зірку серіалу Жуки на телеканалі ТНТ. Актор брав участь у зйомках серіалу Гурзуф в окупованому Криму.

Раніше в’їзд в Україну заборонили російській акторці Алісі Шитіковій. Прикордонники виявили жінку в пункті пропуску Бориспіль, вона прилетіла рейсом з Абу-Дабі.

Охоронці кордону з’ясували, що восени 2017 року акторка відвідувала АР Крим з метою зйомок в серіалі Супер екіпаж для телеканалу СТС. Щоб потрапити на тимчасово окуповану територію АР Крим, громадянка РФ скористалася авіасполученням Санкт-Петербург – Сімферополь.