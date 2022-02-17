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Музыка

Поздравлений на 8 марта не будет: Шуфутинского не пустят в Украину с концертом

17 февраля 2022, 15:39
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Поздравлений на 8 марта не будет: Шуфутинского не пустят в Украину с концертом

Российский певец Михаил Шуфутинский планировал дать концерт во Дворце спорта в Киеве. Однако пограничники заявили, что не пустят артиста в Украину.

Ранее Шуфутинский незаконно посещал временно оккупированный Крым, поэтому он не сможет пересечь границу Украины, поскольку получит запрет на въезд за нарушение законодательства.

— У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, — заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, если Шуфутинский появится в пункте пропуска, пограничники обязательно проведут все необходимые процедуры.

— Если он явится для пересечения границы, и поскольку есть определенные подтверждения того, что он мог быть на оккупированной территории, у нас есть основания запретить ему въезд в Украину, — добавил Демченко.

Источник
Укринформ
Теги
Михаил Шуфутинский
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