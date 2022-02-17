Российский певец Михаил Шуфутинский планировал дать концерт во Дворце спорта в Киеве. Однако пограничники заявили, что не пустят артиста в Украину.

Ранее Шуфутинский незаконно посещал временно оккупированный Крым, поэтому он не сможет пересечь границу Украины, поскольку получит запрет на въезд за нарушение законодательства.

— У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, — заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, если Шуфутинский появится в пункте пропуска, пограничники обязательно проведут все необходимые процедуры.

— Если он явится для пересечения границы, и поскольку есть определенные подтверждения того, что он мог быть на оккупированной территории, у нас есть основания запретить ему въезд в Украину, — добавил Демченко.