Картину Марії Примаченко із чорнобильської серії подарували фонду Сергія Притули. Шоумен виставить її на аукціон, а виторг піде на допомогу ЗСУ.

Йдеться про картину Квіти виросли коло четвертого блока 1990 року із приватної колекції. Фонду Притули її передав Ігор Понамарчук – картина була у сімейній колекції.

Директор приватного музею Духовні скарби України, дружина Ігоря Дарія Добріян розповіла, що їхня сім’я ніколи б не продавала цей витвір, якби не війна.

Родина Марії Примаченко підтримала благодійний аукціон та відмовилася від роялті з продажу картини на користь Збройних сил України. Цю картину обрали не випадково – вона присвячена Чорнобильській трагедії. З початку повномасштабного вторгнення російські військові окопувалися в Рудому лісі та біля четвертого енергоблока, де ґрунт все ще радіоактивний.

– Я особисто двома руками, щоб творчість Примаченко пішла на те, щоби ми бомбили окупантів. Мистецтво також за Україну. Мистецтво теж каже: Слава ЗСУ! – розповів Сергій Притула.

Допомагати з продажем картини буде відомий аукціонний будинок Дукат, а сам продаж триватиме з 29 квітня до 5 травня.

Раніше телеведучий Сергій Притула відверто розповів про роботу однієї із найбільших волонтерських організацій України. Він поділився, як йому допомагають у цій діяльності чиновники, а також про фінансову активність українців.