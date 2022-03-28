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Дуже допоможе армії: Притула просить українців донатити у криптовалюті

28 Березня 2022, 16:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Притула

Український телеведучий Сергій Притула просить українців відправляти кошти на благодійність до його фонду у криптовалюті.

Шоумен пояснив, що за її допомогою його команда може замовляти амуніцію для українських військових.

– Друзі, я дуже прошу вас надсилати мені кошти на благодійність у криптовалюті, якщо є така можливість. До нас прийшло 100 тепловізорів – це близько €150 тис. Ми їх купили за криптовалюту. Донатити цифрову валюту так само важливо, як і звичайні гроші, – заявив Притула.

Список цифрових гаманців шоумен виклав на Facebook-сторінці.

Нагадаємо, що телеведучий у перші ж дні організував волонтерський штаб у Києві. Першочергове завдання – закривати потреби військових та ТРО усіма доступними способами. Сергій заявив, що на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого його команда скупила дрони, рації та інші необхідні речі на складах Києва вже скупили.

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Для тих, хто хоче матеріально допомогти армії України у боротьбі з країною-агресором – Факти ICTV склали список та організацій, куди можна перерахувати кошти на допомогу армії, або допомогти волонтерською діяльністю.

Теги
Війна в Україні , Криптовалюта , Сергій Притула
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