Картину Марии Примаченко из чернобыльской серии подарили фонду Сергея Притулы. Шоумен выставит ее на аукцион, а вырученные деньги пойдут на помощь ВСУ.

Речь идет о картине Цветы выросли возле четвертого блока 1990 года из частной коллекции. Фонду Притулы ее передал Игорь Понамарчук — картина была в семейной коллекции.

Директор частного музея Духовные сокровища Украины, жена Игоря Дарья Добриян рассказала, что их семья никогда бы не продавала это произведение, если бы не война.

Семья Марии Примаченко поддержала благотворительный аукцион и отказалась от роялти по продаже картины в пользу Вооруженных сил Украины. Эту картину выбрали не случайно — она посвящена Чернобыльской трагедии. С начала полномасштабного вторжения российские военные окапывались в Рыжем лесу и возле четвертого энергоблока, где почва все еще радиоактивна.

— Я лично двумя руками, чтобы творчество Примаченко пошло на то, чтобы мы бомбили оккупантов. Искусство тоже за Украину. Искусство тоже говорит: Слава ВСУ! — рассказал Сергей Притула.

Помогать с продажей картины будет известный аукционный дом Дукат, а сама продажа продлится с 29 апреля по 5 мая.

Ранее телеведущий Сергей Притула откровенно рассказал о работе одной из крупнейших волонтерских организаций Украины. Он поделился, как ему помогают в этой деятельности чиновники, а также о финансовой активности украинцев.