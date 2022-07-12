Шоумен та волонтер Сергій Притула зустрівся з 10-річною Валерією, яка зворушила його до сліз. Юна спортсменка зібрала понад 21 тис. грн, на допомогу Україні у війні.

Про приємну зустріч заявив Притула у Facebook, опублікувавши спільний знімок.

– Валерія. 10 років. Грала на вулиці у шашки з людьми. Якщо людина програвала – платила за гру. Програли абсолютно всі, хто захотів зіграти із нею. Валерія – чемпіонка світу з шашками та спонсор нашого фонду – вона передала 21 тис. грн, – розповів ведучий.

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Притула додав, що в Росії так і не зрозуміють, чому Україна врешті-решт виграє цю війну – все завдяки простим людям, які допомагають країні всім, чим можуть.

– Лисий ботокс здохне і так і не зрозуміє, чому програв. А тому, що наш народ з такими дітьми перемогти неможливо! – гостро заявив Сергій.

Батьки Валерії, Любов та Валерій показали, як зустріч дівчинки зворушила Притулу до сліз. Коли вона витягла пачку грошей зі свого рюкзака, він закрив обличчя руками й почав плакати, а потім обійняв дівчинку за її вчинок.

Раніше Притула розповів, куди йде гроші, зібрані на Bayraktar – шоумен заявив, що зараз ведуться переговори з Міноборони України, щоб найефективніше витратити зібрані кошти. Гроші наблизять нашу країну до перемоги.