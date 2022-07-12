Шоумен и волонтер Сергей Притула встретился с 10-летней Валерией, которая растрогала его до слез. Юная спортсменка собрала более 21 тыс. грн, на помощь Украине в войне.

Об приятной встрече заявил Притула в Facebook, опубликовав совместный снимок.

— Валерия. 10 лет. Играла на улице в шашки с людьми. Если человек проигрывал – платил за игру. Проиграли абсолютно все, кто захотел сыграть с ней. Валерия — чемпионка мира по шашками и спонсор нашего фонда — она передала 21 тыс. грн, — рассказал ведущий.

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Притула добавил, что в России так и не поймут, почему Украина в итоге выиграет эту войну — все благодаря простым людям, которые помогают стране всем чем могут.

— Лысый ботокс сдохнет и так и не поймет, почему проиграл. А потому что наш народ с такими детьми победить невозможно! — остро заявил Сергей.

Родители Валерии, Любовь и Валерий показали, как встреча девочки растрогала Притулу до слез. Когда она вытащила пачку денег из своего рюкзака, он закрыл лицо руками и начал плакать, а после — обнял девочку за ее поступок.

Ранее Притула рассказал, куда идет деньги, собранные на Bayraktar — шоумен заявил, что сейчас ведутся переговоры с Минобороны Украины, чтобы наиболее эффективно потратить собранные средства. Деньги приблизят нашу страну к победе.