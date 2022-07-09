Українські майстри відремонтували російську командну штабну машину, яку раніше ЗСУ підбили на полях бою. Тепер вона направиться служити ЗСУ та нищити російських окупантів.

Про це розповів телеведучий та волонтер Сергій Притула, який фінансово допоміг із відновлення броньованого авто.

– Підбили наші збройники російську командну штабну машину. Випалили її до бісової матері зсередини, але ж приволокли добрим людям в Запоріжжі, кажуть, чи можете ви щось з тим зробити. Хлопці закачали рукава, ми з вами досипали ще 200 тис. По виходу вийшла лялька, навіть з кондиціонером… Машина – звір, – сказав Сергій Притула.

Він також показав нове встановлене обладнання на бронемашині, куди, зокрема, встановили додаткове озброєння.

Зараз дивляться

– Тут озброєння практично не стояло, але наші сюди приробили на турелі КПВТ (Крупнокаліберний кулемет Володимирова танковий, – Ред.). Цією байдою можна російську бронетехніку прошивати… а для того, щоб було ще веселіше, додали тут окремий ПКТ (варіація кулемета Калашникова, – Ред.). Тепер окремий боєць може валити… І то все завдяки вам та усім небайдужим, – розповів телеведучий.

Сергій Притула додав, що зараз машина вже готується до передачі українським військовим.

На своїй сторінці у Facebook телеведучий написав, що наступним на ремонт та службу ЗСУ піде російський танк.

Джерело: Сергій Притула

Фото: Скріншот з відео / Сергій Притула