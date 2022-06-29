Ведучий та волонтер Сергій Притула розповів, куди його фонд витратить гроші, які українці збирали на три ударні безпілотники Bayraktar. Йдеться про 600 млн грн.

За словами Притули, він веде переговори з Міністерством оборони України, щоб зрозуміти, як найефективніше витратити зібрані кошти на забезпечення перемоги нашої країни у повномасштабній війні з РФ. Про це він розповів в одному із ранкових шоу.

– У нас майже $15 млн… У нас відбуваються етапи переговорів із Міністерством оборони. Ми намагаємося зрозуміти, як можна ефективно використовувати ці гроші. Буде ухвалено рішення, чи ми будемо використовувати гроші на ще один Bayraktar, чи сьогодні Міністерство оборони направить нас уже з бюджетом $20 млн на інші напрямки, – розповів Сергій.

Волонтер додав, що звичайний громадянин України не бачить і вершини айсберга, що робить Міноборони, оскільки здебільшого все відбувається під грифом “цілком таємно”.

Зараз дивляться

– Зараз у Міноборони великі бюджети і на закупівлі теж, але немає такої кількості того, що потрібно, вона не виготовляється у такому розмірі… Вони не можуть виносити все до пабліків так, як це роблять волонтери. Ми оперуємо грошима людей, тому зобов’язані робити звіти про свою роботу, – зазначив Притула.

Каже, догодити всім, хто жертвував кошти на Bayraktar не вийде, тож орієнтуватимуться на потреби українських військових.

– Мені за вчора тисячі людей написали, на що я маю витратити ці гроші. Я розумію, що тепер буде проблема. Ми всім не зможемо догодити. Ми можемо закрити, наприклад, величезне транспортне питання, а люди скажуть, що ми давали на літаки, щоб вони знищували рашистів… Ми займатимемося допомогою армії і орієнтуватимемося на запити військових, – наголосив Сергій.

Також він розповів, що Bayraktar, які отримає Україна, будуть із наліпками Народний Байрактар.

Нагадаємо, що компанія Baykar безкоштовно передасть Україні три безпілотники ТВ2, на які українці збирали гроші. Натомість вони попросили спрямувати зібрані кошти на допомогу у боротьбі народу України.

Вони зазначили, що захоплені згуртованістю українців, які за три доби зібрали 600 млн грн.