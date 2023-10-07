Аб’юзивні стосунки – поширена проблема, яка стосується багатьох пар. Таке трапляється і в особистому житті знаменитостей – приміром, Мел Гібсон, Том Круз і Ембер Герд мали схожий досвід у житті.

А як щодо українських знаменитостей? Хто із зірок був у несприятливих стосунках – далі в матеріалі.

Співачка Оля Полякова вже 20 років у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським. Артистка зізнається – жодного разу не сумнівалася щодо свого вибору.

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Однак зірці не вдалося з першого разу знайти щасливі стосунки – в юності Оля пережила стосунки з нездоровими ревнощами та насильством з боку хлопця.

– Я коли замовляла їжу в ресторані, не повинна була дивитися на офіціанта. І коли одного разу підняла очі на персонал, щоб щось йому сказати, мені в голову полетів пакет із соком, – зізналася Полякова.

Зрештою Оля самостійно вийшла з таких стосунків і знайшла своє кохання.

Колишній обранець співачки Lida Lee буквально хотів ув’язнити її вдома. Хлопець хотів, щоб вона стала домогосподаркою і не виступала на великій сцені.

– Він хотів, щоб поруч була жінка, яка тільки готує, дивиться на нього і робить все те, що він каже. Я ніколи не чула від нього підтримки, він не хвалив мою творчість. У цих стосунках я знецінила себе і як жінку, і як артистку, – зізналася зірка.

Зрештою, співачка через роки змогла піти від аб’юзивних стосунків і навчилася з ними боротися.

Тікати від нездорових стосунків телеведучій ICTV Юлії Зорій довелося зі своїх рідних Чернівців до Києва. Коли їй було 23, вона втратила маму, та в цей непростий час їй допомогло кохання. Вона настільки сильно занурилася в почуття, що не змогла розпізнати, як романтика змінилися на психологічне приниження і тиранію.

– Коли ти кохаєш, ти будь-які дії коханої людини починаєш виправдовувати. Тобі намагаються довести, що ніби там ти неадекватно сприймаєш узагалі навколишнє середовище і слова, – розповідає Юлія.

І вже за традиційним сценарієм, усе це для зниження цінності та можливості контролювати в майбутньому. Тоді Юлі знадобився майже рік, щоб оговтатися й наважитися завершити ці стосунки, щоб стати щасливою і впевненою в собі.

Далеко не всі зірки вчилися на артистів – багато хто має освіту, яка потрібна для непростих професій. Українські зірки, які пов’язані зі сферою освіти – читайте на Фактах ICTV.