Абьюзивные отношения — распространенная проблема, которая затрагивает многие пары. Подобное случается и в личной жизни знаменитостей — к примеру, Мел Гибсон, Том Круз и, Эмбер Херд имели такой опыт в жизни.

Но что насчет украинских знаменитостей? Кто из звезд был в неблагоприятных отношениях — далее в материале.

Певица Оля Полякова уже 20 лет в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским. Артистка признается — ни разу не сомневалась касательно своего выбора.

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Однако звезде не удалось с первого раза найти счастливые отношения — в юности Оля пережила отношения с нездоровой ревностью насилием со стороны парня.

— Я когда заказывала еду в ресторане, не должна была смотреть на официанта. И когда однажды подняла глаза на персонал, чтобы что-то ему сказать, мне в голову полетел пакет с соком, — призналась Полякова.

В итоге Оля самостоятельно вышла из таких отношений и нашла свою любовь.

Бывший избранник певицы Lida Lee буквально хотел буквально закрыть ее дома. Парень хотел, чтобы она стала домохозяйкой и не выступала на большой сцене.

— Он хотел, чтобы рядом была женщина, которая только готовит, смотрит на него и делает все то, что он говорит. Я никогда не слышала от него поддержки, он не хвалил мое творчество. В этих отношениях я обесценила себя и как женщину, и как артистку, — призналась звезда.

В итоге певица спустя годы смогла уйти от абюзивных отношений и научилась с ними бороться.

Бежать от нездоровых отношений телеведущей ICTV Юлии Зорий пришлось из своих родных Черновцов в Киев. Когда ей было 23, она потеряла маму, и в это непростое время ей помогла любовь. Она настолько сильно погрузилась в чувства, что не смогла распознать, как романтика сменились на психологическое унижение и тиранию.

— Когда ты любишь, ты любые действия любимого человека начинаешь оправдывать. Тебе пытаются доказать, что будто там ты неадекватно воспринимаешь вообще окружающую среду и слова, — рассказывает Юлия.

И уже по традиционному сценарию, все это для снижения ценности и возможности контролировать в будущем. Тогда Юле потребовался почти год, чтобы прийти в себя и решиться завершить эти отношения, чтобы стать счастливой и уверенной в себе.

Далеко не все звезды учились на артистов — многие имеют образование, которые нужно для непростых профессий. Украинские звезды, которые связаны со сферой образования — читайте на Фактах ICTV.