17 вересня в Україні відзначається День усиновлення 2023 – свято раніше припадало на 30 число місяця. Подія присвячена всім тим, кому небайдужа доля наших дітей і хто взяв на себе всі труднощі бути батьком. І хоча в Україні це не дуже поширена процедура, є знаменитості, які поповнили свою сім’ю за допомогою усиновлення.

Світові зірки, які всиновлювали – далі в матеріалі.

Анджеліна Джолі

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Серед відомих особистостей акторка Анджеліна Джолі стала одним із рекордсменів за кількістю всиновлених дітей. На сьогодні зірка виховує шістьох дітей, і троє з них – названі. Перше усиновлення відбулося 2002 року – тоді до родини Джолі приєднався семимісячний Меддокс Шиван. У 2005 році зірка взяла шестимісячну Захару Марлі, а в 2007 році всиновила Пакса Тьєна з дитбудинку у В’єтнамі.

Мадонна

Епатажна співачка Мадонна прийняла у свою сім’ю одразу чотирьох дітей у період з 2005 до 2017 року. Примітно, що артистка виховує близнюків. Усі названі діти мають африканську зовнішність, і артистка часто показує їх у своїх соцмережах. Раніше Мадонна розповіла про принципи виховання дітей, серед яких бути щасливим, слухати інших і радіти тому, що в тебе є.

Міла Куніс та Ештон Кутчер

Зіркова пара акторів Міла Куніс та Ештон Катчер дуже люблять Україну, тож саме тут вони й усиновили двох малюків. Дівчинка Ізабель отримала сім’ю у 2014 році, а Димитрій – у 2016 році. Обидві дитини розмовляють українською. Міла та Ештон у 2023 році заявили, що планують завести ще більше дітей.

Американська акторка Джоді Фостер прийняла у свою сім’ю двох дітей з Китаю. Щоправда, про виховання і про особисте життя своїх малюків вона не розповідає в соцмережах. Старший син зараз навчається в університеті, а молодший – у старшій школі. У 2023 році Фостер створила сім’ю з режисеркою Алісією Кіган, яка також стала матір’ю для названих дітей.

Том Круз

Актор може похвалитися названими дітьми – Ізабелла Джейн і Коннор Ентоні повністю підтримують свого батька, і навіть цікавилися саєнтологією. Зараз Коннор знімається у фільмах і працює моделлю, а Ізабелла займається дизайном одягу.