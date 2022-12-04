Принц Гаррі приміряв на себе костюм Людини-павука, щоб поспілкуватися з дітьми-сиротами британських військових. Так, член королівської родини записав відео для щорічного різдвяного заходу Scotty’s Little Soldiers.

У короткому ролику супергерой пояснює дітям, чому вони не повинні відчувати провину за бажання насолодитися святковим сезоном.

– Різдво – це час, коли ми дуже, дуже сильно сумуємо за нашими близькими, і це нормально, але водночас можна відчувати провину за те, що ми веселимось без батьків, – заявив Гаррі у кліпі.

Далі принц запевняє, що батьки завжди хочуть, щоб ми веселилися.

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– Отже, йдіть туди, добре проведіть час і щасливого Різдва, – закінчив свою промову член королівської родини і підняв маску, щоб показати своє обличчя.

За даними благодійної організації Scotty’s Little Soldiers, темою заходу були герої та лиходії, тому Гаррі був одягнений як супергерой.

Символічно, що своє звернення записав саме Гаррі – він втратив свою маму у 12 років. Принцеса Діана померла у віці 36 років 1997 року.

Нагадав, що Гаррі залежний від своєї дружини Меган Маркл – все через дитячу травму, яку йому завдав король Чарльз III ще в дитинстві та смерть матері.