Принц Гарри очень зависим от своей жены Меган Маркл. Все из-за детской травмы, которую ему нанес король Чарльз III еще в детстве.

Об это заявил королевский биограф Том Бауэр, который очень тесно знаком с обстановкой в семье монарха.

— Принц Гарри цепляется за Меган. Его можно сравнить с человеком, который хватается за спасательный круг, — заявил Том.

Как оказалось, герцогиня удовлетворяет все потребности принца. К тому же, и у сына короля не все так гладко в жизни — его автор книг о звездной семье называет испорченным и очень обеспокоенным.

Сейчас смотрят

— Он психологически травмирован и смертью матери, и обращением отца с матерью, и самим Гарри, когда он был ребенком, — утверждает Бауэр.

Известно, что Гарри было всего 12, когда произошла трагичная смерть принцессы Дианы. Ранее принц обвинил своего отца в болях и страданиях во время интервью в 2021 году.

И хотя Меган утверждала, что до знакомства с Гарри мало что знала о королевской семье, на самом деле все было иначе.

Еще до встречи с принцем она тщательно изучила его и, как умная женщина с большим опытом, точно знала, на какие кнопки нажимать, — утверждает биограф Page Six.

Гарри был несчастен, и актриса предложила ему выход — отказаться от своих королевских обязанностей в 2020 году.

Бауэр подчеркивает, что Гарри был несчастен как старший член королевской семьи, и Маркл предложила выход.

Впрочем, и у Меган с новым королем отношения далеко не лучшие. Как оказалось, Чарльз III называет Маркл химическим элементом Вольфрам. Все из-за жесткого характера герцогини.