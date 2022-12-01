Стримінговий сервіс Netflix випустив перший офіційний трейлер документального серіалу про життя герцогів Сассекських – принца Гаррі і Меган Маркл.

Проєкт, режисеркою якого є Ліз Гарбус, обіцяє розповідь про пару та безпрецедентний доступ до їхніх бурхливих років як старших членів королівської родини.

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У ролику показані не тільки знімки принца Гаррі і Меган із офіційних заходів, а й особистий архів. Трейлер розпочинається зі слів: – Чому ви вирішили зробити цей серіал?

– Ніхто не бачить, що відбувається за зачиненими дверима. Я повинен був зробити все можливе, щоб захистити свою сім’ю, – відповідає Гаррі.

Маркл в інтерв’ю на камеру додає: – Коли ставки такі високі, чи не краще почути нашу історію від нас?

Дата виходу серіалу невідома, проте в трейлері зазначається, що скоро.