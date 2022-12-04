Принц Гарри в костюме Человека-паука поздравил детей военных с рождественскими праздниками

Принц Гарри примерял на себя костюм Человека-паука, чтобы пообщаться с детьми-сиротами британских военных. Так, член королевской семьи записал видео для ежегодного рождественского мероприятия Scotty’s Little Soldiers.

В коротком ролике супергерой объясняет детям, почему они не должны чувствовать вину за желание насладиться праздничным сезоном.

— Рождество — это время, когда мы очень, очень сильно скучаем по нашим близким, и это нормально, но в то же время можно чувствовать вину за то, что мы веселимся без родителей, — заявил Гарри в клипе.

Далее принц уверяет, что наши родители всегда хотят, чтобы мы веселились.

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— Итак, идите туда, хорошо проведите время и счастливого Рождества, — закончил свою речь член королевский семьи и приподнял маску, чтобы показать свое лицо.

По данным благотворительной организации Scotty’s Little Soldiers, темой мероприятия были герои и злодеи, поэтому Гарри был одет как супергерой.

Символично, что свое обращение записал именно Гарри — он потерял свою маму в 12 лет. Принцесса Диана умерла в возрасте 36 лет в 1997 году.

Напомнил, что Гарри зависим от своей жены Меган Маркл — все из-за детской травмы, которую ему нанес король Чарльз III еще в детстве и смерть матери.