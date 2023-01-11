Принц Гаррі знову поділився подробицями своїх стосунків зі старшим братом Вільямом. Герцог пофантазував, як би змінилося їхнє життя, якби принцеса Діана була жива.

Нагадаємо, мати Гаррі та Вільяма померла через ДТП у 1997 році – тоді їй було лише 36 років.

— Ми б не дожили до таких напружених стосунків між мною та братом. Неможливо сказати, де б ми були. Але зараз немає нічого, що зменшило б відстань між нами, — відповів Гаррі.

Сам герцог Сассекський зізнався, що багато років відчував присутність своєї матері навіть після її смерті. Аналогічні відчуття й у Вільяма.

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– Я докладно описую у своїх мемуарах, як ми з братом розмовляли на її могилі. Він також відчував її присутність. Вона допомагала йому і мені влаштуватися в житті, – зізнався Гаррі.

Примітно, що він відчуває сильний зв’язок зі своєю матір’ю лише останні два роки.

У недавньому інтерв’ю герцог також розповів, що вже давно не спілкувався зі своїм батьком Чарльзом ІІІ та братом Вільямом. І хоча Гаррі не відчуває себе повноцінним членом королівської родини, він упевнений, що їхні стосунки можна врятувати. Проте все залежить від батька та брата, які не поспішають щось змінювати.