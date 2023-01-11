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Персони

Принц Гарри об отношениях с Уильямом: Мы бы не дошли до этого, будь Диана жива

11 января 2023, 16:15
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Гарри и Уильям
Источник: Getty Images

Принц Гарри снова поделился подробностями своих отношений со старшим братом Уильямом. Герцог пофантазировал, как бы изменилась их жизнь, будь принцесса Диана жива.

Напомним, мать Гарри и Уильяма умерла из-за ДТП в 1997 году — тогда ей было всего 36 лет.

— Мы бы не дожили до таких напряженных отношений между мной и братом. Невозможно сказать, где бы мы были. Но сейчас нет ничего, что смогло бы уменьшить расстояние между нами, — ответил Гарри. 

Сам герцог Сассекский признался, что многие годы чувствовал присутствие своей матери даже после ее смерти. Аналогичные ощущения и у Уильяма.

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— Я подробно описываю в своих мемуарах, как мы с братом разговаривали на ее могиле. Он также чувствовал ее присутствие. Она помогала ему и мне устроиться в жизни, — признался Гарри.

Примечательно, что герцог Сассекский ощущает особенно сильную связь со своей матерью только последние два года.

В недавнем интервью он также рассказал, что уже давно не общался со своим отцом Чарльзом III и братом Уильямом. И хотя Гарри не ощущает себя полноценным членом королевской семьи, он уверен, что их отношения можно спасти. Однако все зависит от отца и брата, которые не спешат что-то менять.

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Источник
People
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Принц Гарри
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