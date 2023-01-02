Принц Гаррі хоче, щоб його батько і брат повернулися. Йдеться про короля Великої Британії Чарльза III та принца Вільяма.

Про це герцог розповів під час одного з інтерв’ю – воно вийде напередодні прем’єри мемуарів Гаррі.

– Я хотів би повернути свого батька та брата, – зізнався член королівської родини.

Інтерв’ю з Гаррі, підготовлене ITN Productions, транслюватиметься вже 10 січня. Також у нарізці з інтерв’ю принц каже, що це ніколи не мало статися. Про що саме чоловік Меган Маркл говорив, стане відомо після виходу ролика.

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З вуст принца також звучать фрази їм здається, що нас краще якось виставити лиходіями, і що вони не виявили жодної готовності до примирення. Досі незрозуміло, про кого йдеться. Цілком можливо, що це стосується його батька та брата.

Відомо, що інтерв’ю знімали у Каліфорнії, де й мешкає Гаррі. За заявою ITV, робота дозволить трохи глибше поглянути на життя герцога та його родини.

Нагадаємо, що нещодавно виринула ще одна цікава історія, яка стосується королівської родини. Меган Маркл здивувала принца Вільяма оригінальним подарунком на Різдво у 2017 році. Вона піднесла йому ложку, на якій була вигравіювана фраза злаковий вбивця.