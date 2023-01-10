Принц Гаррі розповів, як прощався з королевою Єлизаветою ІІ. Герцог Сассекський зізнався, що його не запросили на літак, яким інші члени королівської родини вирушили до замку Балморал у Шотландії в день смерті монархині.

Так, Гаррі згадав, як вирішив зв’язатися з братом, принцом Вільямом, щоби дізнатися, як той збирається добиратися до Балморалу, але в результаті летів сам.

– Я спитав свого брата: – Які в тебе плани? Як ти і Кейт плануєте діставатися туди? А потім, через пару годин, ви знаєте, всі члени сім’ї, які живуть в районі Віндзора і Ескота, разом стрибнули в літак на 12-16 місць. Мене не запрошували, – поділився герцог Сассекський.

На той час, коли він дістався Балморалу, королева вже померла.

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– Я увійшов у хол, і моя тітка, принцеса Анна була там, щоб привітати мене. Вона запитала, чи я хочу її побачити. Я думав про це близько п’яти секунд, розмірковуючи, чи гарна це ідея? І я такий: Знаєш що? Ти можеш зробити це. Тобі треба попрощатися. Так що я піднявся нагору, зняв куртку, увійшов і просто провів деякий час із нею наодинці, – згадує Гаррі.

Додає, Єлизавета II була у своїй спальні. Каже, на той момент був радий за неї, оскільки вона з’єдналася із чоловіком, принцом Філіпом.

– Вона пішла з життя, і її чоловік чекав на неї. Вони обоє поховані разом, – сказав принц.

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що королева Єлизавета ІІ померла. Їй було 96 років.