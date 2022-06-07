Принц Гаррі і Меган Маркл показали перше офіційне фото Лілібет. 4 червня дитині виповнився рік. День народження дівчинка святкувала в колі королівської родини.
На фото однорічна Лілібет зображена в блакитній сукні. Знімок малечі зробила подруга Меган та Гаррі, фотограф Мішан Гарріман.
– Це була така честь відсвяткувати перший день народження Лілібет із моєю та її родиною! Радість та аквагрим навколо, – написала Мішан під фото.
Варто зазначити, що донька Меган та Гаррі наразі на восьмому місці в черзі на британський престол.
День народження Лілібет провела у Віндзорі, куди приїхала разом із батьками на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II.
Вперше свою доньку Меган та Гаррі показали в грудні 2021 року. Напередодні різдвяних свят подружжя опублікувало сімейну фотографію.