Принц Гаррі і Меган Маркл показали перше офіційне фото Лілібет. 4 червня дитині виповнився рік. День народження дівчинка святкувала в колі королівської родини.

На фото однорічна Лілібет зображена в блакитній сукні. Знімок малечі зробила подруга Меган та Гаррі, фотограф Мішан Гарріман.

– Це була така честь відсвяткувати перший день народження Лілібет із моєю та її родиною! Радість та аквагрим навколо, – написала Мішан під фото.

Варто зазначити, що донька Меган та Гаррі наразі на восьмому місці в черзі на британський престол.

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День народження Лілібет провела у Віндзорі, куди приїхала разом із батьками на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Вперше свою доньку Меган та Гаррі показали в грудні 2021 року. Напередодні різдвяних свят подружжя опублікувало сімейну фотографію.