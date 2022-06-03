Герцоги Сассекські Гаррі та Меган Маркл вперше за два роки з’явилися на публіці разом з іншими членами королівської родини.

Подружжя приїхало з Каліфорнії на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II. Їх сфотографували на службі подяки у соборі Святого Павла в Лондоні.

Вони увійшли до собору окремо від інших членів сім’ї та до прибуття принца Вільяма, Кейт Міддлтон, принца Чарльза та Камілли. На вході їх зустрів священик.

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Для свого виходу Меган Макл обрала білу сукню, капелюшок з окантовкою та туфлі-човники в тон вбрання. Свій образ вона доповнила діамантовими сережками та білими рукавичками. Водночас на герцозі був фрак, оздоблений набором медалей.

Зазначимо, що возз’єднання герцогині з королівською сім’єю відбулося вперше після скандального інтерв’ю Меган та Гаррі американській телеведучій Опрі Вінфрі у березні 2021 року.

Тоді пара розповіла про напружені стосунки з королівською сім’єю, зокрема про зауваження щодо кольору шкіри сина, таємне весілля та думки про суїцид.

До цього принц Гаррі приїжджав у Велику Британію на похорон принца Філіпа у квітні минулого року і ще раз у липні на відкриття статуї принцеси Діани.