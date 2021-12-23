Герцоги Сассекські Меган Маркл та Гаррі вперше показали дочку Лілібет Діану.

Напередодні різдвяних свят подружжя опублікувало сімейну світлину, зроблену фотографом Алексі Любомирськи ще влітку в їхньому будинку в Санта-Барбарі в Каліфорнії.

– Зі святами. Цьогоріч у нас народилася донька Лілібет. Якщо Арчі зробив нас мамою та татом, то Лілі зробила нас сім’єю. В очікуванні 2022 року, разом з вами ми зробили пожертвування декільком організаціям, які дбають і захищають сім’ї переселенців з Афганістану, а також американським сім’ям, які потребують допомоги у відпустці з догляду за дітьми, – підписали кадр герцоги Сассекські.

На фото принц Гаррі тримає Арчі, який не дивиться в кадр. Меган Маркл підняла на руках маленьку Лілібет. Всі посміхаються та випромінюють радість.

Знімок герцога та герцогині Сассекських розмістили на сайті благодійної організації Team Rubicon, яка займається підтримкою сімей жителів Афганістану, які переїхали до США після захоплення цієї країни талібами.

Нагадаємо, що дочка Меган Маркл і принца Гаррі народилася 4 червня 2021 року. Лілібет Діана стала першою правнучкою королеви, народженою у США. Також подружжя виховує сина Арчі, який з’явився на світ 6 травня 2019 року.