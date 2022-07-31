Принц Чарльз прийняв пожертву £1 млн від родичів бен Ладена. Інцидент стався ще 2013 року, але про це стало відомо лише зараз.

73-річний член королівської сім’ї отримав кошти від зведених братів лідера терористичної організації Аль-Каїда – Осами бен Ладена. Щоправда, досі немає доказів, що Бакр та Шафік мали зв’язок з одним із найвідоміших терористів у світі, який також брав участь у теракті 11 вересня.

Зустріч принца Чарльза з Бакром відбулася резиденції Кларенс-Гаусса в Лондоні у 2013 році. Попри попередження про репутаційні ризики від радників фондів, член королівської сім’ї прийняв гроші – вони були відправлені на благодійність. Навіть особисті радники Чарльза попросили його повернути гроші.

Зараз дивляться

Спадкоємець престолу не став цього робити, бо побоювався образити Бакра та Шафіка, які можуть щось запідозрити.

Відомо, що на момент угоди Бакр володів великою будівельною корпорацією BinLadin Group, яка дісталася йому у спадок. Однак у 2015 році його вигнали з королівської родини, а також відправили у ґрати до 2021 року.

Зараз у сім’ї Єлизавети II далеко не найкращі часи – королева Великобританії не запросила на літню відпустку Принца Гаррі та Меган Маркл. Тепер вони залишаться в США – насолодитися красою Шотландії вони не зможуть.