Принц Чарльз принял пожертвование в £1 млн от родственников бен Ладена. Инцидент произошел еще в 2013 году, но об этом стало известно лишь сейчас.

73-летний член королевской семьи получил средства от сводных братьев лидера террористической организации Аль-Каида — Осамы бен Ладена. Правда, по сей день нет доказательств, что Бакр и Шафик имели связь с одним из самых известных террористов в мире, который также принимал участие в теракте 11 сентября.

Встреча принца Чарльза с Бакром состоялась резиденции Кларенс-гаусс в Лондоне в 2013 году. Несмотря на предупреждения об репутационных рисках от советников фондов, член королевской семьи принял деньги — они были отправлены на благотворительность. Даже личные советники Чарльза просили его вернуть деньги.

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Наследник престола не стал этого делать, так как опасался обидеть Бакра и Шафика, которые могут что-то заподозрить.

Известно, что на момент сделки Бакр владел крупно строительной корпорацией BinLadin Group, которая досталась ему по наследству. Однако в 2015 году его изгнали из королевской семьи, а также отправили в решетку до 2021 года.

Сейчас у семьи Елизаветы II далеко не лучшие времена — королева Великобритании не пригласила на летний отпуск Принца Гарри и Меган Маркл. Теперь они останутся в США — насладиться красотами Шотландии они не смогут.