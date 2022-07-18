У мережу випливли сварки герцогині Меган Маркл із друзями принца Гаррі. Приятелі члена королівської родини вважають, що Меган надто строга, а також не має почуття гумору.

Про це повідомляється в новій книзі Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами, яка пролила світло на сварки у королівській родині.

У книзі стверджується, що від початку її стосунків із принцом вона поводилася як принцеса, гостро реагуючи на спірні жарти, які можуть образити.

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Біограф Том Бауер у своїй роботі заявив, що у 2016 році Гаррі покликав до себе 16 своїх друзів разом з їхніми дружинами в очікування випивки та веселих розмов.

– Він не очікував на реакцію Меган. Їхні жарти про сексизм, фемінізм і трансгендерів рикошетом розліталися по вітальнях та їдальнях. Без вагань вона кидала виклик кожному гостю, чия розмова суперечила її цінностям. Вона робила догани за найменші недоречні жарти, – пише Том у своїй книзі.

Друзі не оцінили реакції обраниці Гаррі, заявивши, що вона не має почуття гумору.

Аналогічна ситуація була і на Ямайці у 2017 році на весіллі одного з друзів герцога. За заявою біографа, вона не тільки чіплялася до їжі, а й поводилася як принцеса, відмовляючись спілкуватися з приятелями свого обранця.

У книзі її звинувачують у тому, що з персоналом у готелях чи на заходах вона упереджено строга, а на публіці зображує дуже добру людину.

Тепер Гаррі та Меган побоюються за доньку Лілібет – її можуть викреслити з історії королівської родини. Королева Великобританії Єлизавета II може вже й не побачити своєї правнучки з огляду на її похилий вік.