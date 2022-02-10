Американського реп-виконавця Снуп Догга звинуватили у сексуальному насильстві. Модель і танцівниця подала позов проти артиста до суду Лос-Анджелеса.

Жінка стверджує, що інцидент трапився у 2013 році після концерта Снуп Догга в Анахаймі, Каліфорнія. Після шоу колишній сутенер Дон Хуан запропонував підвезти її додому.

Вона заснула у машині, а прокинулася вже в нього вдома. Там Дон Хуан примусив жінку до орального сексу, потім те саме зробив і сам Снуп Догг.

Жінка вимагала від Снуп Догга та Дона Хуана $10 млн у досудовому порядку, проте їй відмовили.

Сам репер на особистій сторінці в Instagram всі звинувачення заперечує і вважає, що цій жінці просто потрібні гроші.

Варто зазначити, що звинувачення проти Снуп Догга були висунуті лише за кілька днів до Супербоула, де репер візьме участь у музичному шоу у перерві. Очікується, що лише у США його побачать близько 100 млн людей.

Раніше ми писали, що Снуп Догг виступить на весіллі старшого сина футболіста Девіда Бекхема та дизайнера Вікторії Бекхем – 22-річного Брукліна. Артист з’явиться на заході в ролі діджея.

Снуп Догг не лише зіграє для гостей свої музичні сети, а й влаштує для Брукліна парубочий вечір у Лас-Вегасі.