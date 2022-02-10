Американского рэп-исполнителя Снуп Догга обвинили в сексуальном насилии. Модель и танцовщица подала иск против артиста в суд Лос-Анджелеса.

Женщина утверждает, что инцидент произошел в 2013 году после концерта Снуп Догга в Анахайме, Калифорния. После шоу бывший сутенер Дон Хуан предложил подвезти ее домой.

Она уснула в машине, а проснулась у него дома. Там Дон Хуан принудил женщину к оральному сексу, затем то же самое сделал и сам Снуп Догг.

Женщина требовала у Снуп Догга и Дона Хуана $10 млн в досудебном порядке, однако ей отказали.

Сам рэпер на личной странице в Instagram все обвинения отрицает и считает, что этой женщине просто нужны деньги.

Стоит отметить, что обвинения против Снуп Догга были предъявлены всего за несколько дней до Супербоула, где рэпер примет участие в музыкальном шоу в перерыве. Ожидается, что только в США его увидят около 100 млн человек.

Ранее мы писали, что Снуп Догг выступит на свадьбе старшего сына футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм – 22-летнего Бруклина. Артист появится на мероприятии в роли диджея.

Снуп Догг не только сыграет для гостей свои музыкальные сеты, но и устроит для Бруклина мальчишник в Лас-Вегасе.