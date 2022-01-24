Американський репер Снуп Догг виступить на весіллі старшого сина футболіста Девіда Бекхема та дизайнера Вікторії Бекхем – 22-річного Брукліна. Артист з’явиться на заході в ролі діджея.

Крім того, Снуп Догг не тільки зіграє для гостей свої музичні сети, а й влаштує для Брукліна парубочий вечір у Лас-Вегасі.

– Весілля Брукліна буде великою подією, і мій подарунок йому та його майбутній дружині в тому, що я приїду і виступлю для них у такий важливий день. Ніщо так не запустить вечірку після першого танцю, як сет від Снуп Догга. Танцпол буде у вогні, – сказав репер.

Музикант сказав, що ніхто не знає Лас-Вегас краще за нього, тому він може влаштувати останню холостяцьку вечірку, якщо цього захоче Бруклін.

– Я поговорю з Девідом, щоб дізнатися, чи зможемо ми влаштувати парубочий вечір. І, як завжди, те, що відбувається у Вегасі, залишається у Вегасі, – зазначив Снуп.

Нагадаємо, що Бруклін Бекхем одружується з акторкою Ніколою Пельтц 9 квітня 2022 року. Церемонія одруження пари пройде у Флориді в маєтку батька Ніколи Пельтц – американського мільярдера Нельсона.

На весіллі брати Брукліна виступлять у ролі шаферів, а брат Ніколи буде свідком з її боку. Серед запрошених гостей Джіджі Хадід, Ніколь Річі, Гордон і Тана Рамзі, а також інші.

Хрещений батько Брукліна Елтон Джон у цей час буде в турі.

Бруклін та Нікола почали зустрічатися в 2019 році. В 2020 році Бекхем зробив Пельтц пропозицію. Пара перенесла своє весілля на 2022 рік, оскільки не хотіла обмежуватись у кількості гостей.