Кріса Брауна звинуватили у зґвалтуванні: напоїв наркотиками та відвів у спальню

Американського співака Кріса Брауна звинуватили у зґвалтуванні. Жертва вимагає від знаменитості $20 млн як компенсацію за те, що сталося наприкінці грудня 2020 року.

За заявами дівчини, яка не стала розголошувати своє ім’я, це сталося на яхті в Маямі біля будинку репера Diddy, де Браун розважався в гучній компанії. Тоді вона була студенткою-медиком — у позові вона назвалася моделлю хореографом та співачкою.

Музикант покликав дівчину на вечірку, де запропонував випити. На кухні їй вручили коктейль, після якого вона зазнала раптової незрозумілої зміни свідомості.

У позові стверджується, що жінка була дезорієнтованою, почала засипати та втрачати свідомість. Браун нібито відвів її до спальні та зачинив двері, щоб вона не могла піти. Жертва стверджує, що музикант ігнорував її відмови у близькості.

Через день Браун зв’язався з нею і зажадав, щоб вона прийняла таблетку як контрацепцію. Жінка стверджує, що послухалася Кріса і не повідомляла поліції про те, що сталося.

Так, дівчина вимагає відшкодування збитків у розмірі $20 млн за емоційний стрес, спричинений ймовірним нападом.

Представники Брауна поки що ніяк не прокоментували звинувачення.

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