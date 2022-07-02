Співачка Злата Огнєвіч поскаржилася на нового переслідувача. Чоловік прийшов до неї додому.

В Instagram-stories Злата розповіла, що в черговий раз хтось знайшов її адресу і постукав у двері.

– Класно, звичайно, коли будь-яка інформація про будь-якого громадянина України у вільному доступі і цим користуються інші. Наприклад, зараз прийшов якийсь чоловік на ім’я Андрій Ткаченко та почав мені щось говорити. Ще один переслідувач. Я сказала, що викликаю поліцію, він замовк і пішов, – розповіла Огнєвіч.

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Артистка додала, що слово поліція на таких переслідувачів впливає в магічний спосіб. Проте зазначила, що має бути закон про захист особистих даних.

– Я вважаю, що має бути якийсь захист даних публічних людей, і я звертаюся до влади. Публічні люди та інформація, де вони проживають – має бути під захистом, – наголосила Огнєвіч.

Це не вперше, коли артистка страждає від подібних ситуацій. У січні Злата Огнєвіч показала чоловіка, який переслідує її три роки. Тоді зірка оприлюднила відео, на якому можна побачити, як чоловік наздоганяє її машиною. Він агресивно погрожує артистці та її батькові через відчинене вікно.

Переслідувачем виявився якийсь Вадим Лебідь. Тоді Огнєвіч публічно звернулася за допомогою до мера Києва Віталія Кличка та президента України Володимира Зеленського.