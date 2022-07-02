Певица Злата Огневич пожаловалась на нового преследователя. Мужчина пришел к ней домой.

В Instagram-stories Злата рассказала, что в очередной раз кто-то нашел ее адрес и постучался в двери.

— Классно конечно, когда любая информация о любом гражданине Украины в свободном доступе и этим пользуются другие. Например, сейчас пришел какой-то мужчина по имени Андрей Ткаченко и начал мне что-то говорить. Очередной преследователь. Я сказала, что вызываю полицию, он замолчал и ушел, — рассказала Огневич.

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Артистка добавила, что слово полиция на таких преследователей влияет магическим способом. Однако отметила, что должен быть закон про защиту личных данных.

— Я считаю, что должна быть какая-то защита данных публичных людей и я обращаюсь к власти. Публичные люди и информация, где они проживают — должна быть под защитой, — подчеркнула Огневич.

Это не впервые, когда артистка страдает от подобных ситуаций. В январе Злата Огневич показала мужчину, который преследует ее три года. Тогда звезда обнародовала видео, на котором можно увидеть, как мужчина догоняет ее на машине. Он агрессивно угрожает артистке и ее отцу через открытое окно.

Преследователем оказался некий Вадим Лебедь. Тогда Огневич публично обратилась за помощью к мэру Киева Виталию Кличко и президенту Украины Владимиру Зеленскому.