Хореограф Ілона Гвоздьова розповіла, чому її чоловік не воює на фронті. Знаменитість зізналася, що стикається з хейтом і запитаннями щодо свого коханого.

– Мені постійно пишуть: А що це ваш чоловік шашлики смажить і будує, а хтось в окопі стоїть. Ну немає повістки – коли вона прийде, то піде, як і всі інші, на однакових умовах, – заявила Ілона в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Хореограф додала, що її чоловік не робить білий квиток або довідку про інвалідність, хоч у нього і є легальна можливість отримати відстрочку — у січні Ілона розповіла про хворобу чоловіка.

– У нього проблеми зі здоров’ям – алопеція, коли організм сприймає волосся як чужорідний предмет. Ніхто не знає, звідки хвороба береться – подейкують, що це психосоматика і психічний розлад. Він виникає на тлі стресу. Якщо прийде повістка – він піде, – заявила Ілона.

Знаменитість додала, що її чоловік якщо й служитиме, то попросить ремонтувати авто чи будувати казарми, готувати їжу.

Утім, є й ті зірки, які вже опинилися на фронті. Приміром, Віталій Козловський показав будні на фронті, і навіть показав маленьких сусідів із бліндажа. Це лісові мишки, яких Віталій зі своїми товаришами по службі явно підгодовує.