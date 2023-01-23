Хореограф Ілона Гвоздьова розповіла про проблеми зі здоров’ям, з якими вона зіткнулася. Так, зірка відчуває біль у ключиці та передпліччю – через це її рука не може нормально функціонувати.

Про проблеми Ілона розповіла в Instagram.

— Спочатку трохи поколювало, але що далі — то гірше. Ліва рука погано працює. Якщо нервуюсь, то відчуваю пульсацію біля ключиці, – зізналася Гвоздьова.

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Враховуючи, що хореографія вимагає повного контролю над тілом та фізичного здоров’я, танцівниця змушена шукати рішення. Так, Ілона вже шукає спеціаліста з масажу – цілком можливо, що причиною болю стали стрес та депресія, яка впливає на всіх українців.

Щоб передати свій стан, хореограф порівняла себе з кахлем, який тріскається та розривається зсередини.

– Хоча зовні начебто все добре, – додала танцівниця.

Цікаво, що проблеми зі здоров’ям у чоловіка Гвоздьової також спостерігалися. Так, на початку року хореограф зізналася, що її чоловік Іван зіткнувся з алопецією – це втрата волосся на тілі. На одному зі знімків він з’явився із бровами, які помітно прорідилися. За заявами Ілони, важкий 2022 рік вдарив по здоров’ю її близьких.