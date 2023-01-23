Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Ілона Гвоздьова розповіла про проблеми зі здоров’ям: Рука погано працює

23 Січня 2023, 12:20
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ілона Гвоздьова

Хореограф Ілона Гвоздьова розповіла про проблеми зі здоров’ям, з якими вона зіткнулася. Так, зірка відчуває біль у ключиці та передпліччю – через це її рука не може нормально функціонувати.

Про проблеми Ілона розповіла в Instagram.

— Спочатку трохи поколювало, але що далі — то гірше. Ліва рука погано працює. Якщо нервуюсь, то відчуваю пульсацію біля ключиці, – зізналася Гвоздьова.

Илона Гвоздева

Зараз дивляться

Враховуючи, що хореографія вимагає повного контролю над тілом та фізичного здоров’я, танцівниця змушена шукати рішення. Так, Ілона вже шукає спеціаліста з масажу – цілком можливо, що причиною болю стали стрес та депресія, яка впливає на всіх українців.

Щоб передати свій стан, хореограф порівняла себе з кахлем, який тріскається та розривається зсередини.

– Хоча зовні начебто все добре, – додала танцівниця.

Гвоздева

Цікаво, що проблеми зі здоров’ям у чоловіка Гвоздьової також спостерігалися. Так, на початку року хореограф зізналася, що її чоловік Іван зіткнувся з алопецією – це втрата волосся на тілі. На одному зі знімків він з’явився із бровами, які помітно прорідилися. За заявами Ілони, важкий 2022 рік вдарив по здоров’ю її близьких.

Читайте також:
Александр ПоложинскийПочав здавати. Положинський поскаржився на проблеми зі здоров’ям, які виникли в армії

Теги
Ілона Гвоздьова
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь