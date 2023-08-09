Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк розповів, як ухвалив рішення піти на фронт та чи виконуватиме пісні російською мовою після завершення війни.

В інтерв’ю BBC артист зізнався, що недовго розмірковував, що йому робити, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

– Наших дітей обстрілювали, мою колишню дружину, моїх маленьких дітей, мою маму. Я дорослий сильний чоловік віком за 40 років, і є люди, яким потрібна моя допомога, тому що вони опинилися під вогнем. Їхні будинки ось-ось будуть зруйновані, і, на жаль, людей пограбують, а деяких зґвалтують. Так що ти не думаєш багато про це. Ти просто ідеш захищати, тому що це відбувається у тебе вдома. Я думаю, ви б вчинили так само. Насправді ви не маєте вибору, – сказав він.

Відповідаючи на запитання про знищення російських окупантів, Хливнюк наголосив, що не вбиває людей.

– Я маю ліквідовувати міжнародних злочинців із маминого саду. Я повинен виштовхнути їх туди, звідки вони прийшли. Це не про вбивство. Я не хочу нікого вбивати. Вони можуть просто взяти свої речі та повернутися, якщо захочуть, – пояснив лідер гурту Бумбокс.

Артист не виключає, що, можливо, за кілька років після війни знову виконуватиме свої російськомовні пісні, однак зараз, поки триває війна, він не може цього уявити.

– Після війни — можливо, за кілька років. Але я бачив жахіття… Я був свідком жахливих сцен, коли ми деокуповували території. Я бачив такі речі, що поки ця війна триває, не можу уявити, щоби я співав свої власні російськомовні пісні, — сказав Хливнюк і додав, що бачив, що російські окупанти зробили на окупованих територіях.