Хореограф Илона Гвоздева рассказала, почему ее муж не воюет на фронте. Знаменитость призналась, что сталкивается с хейтом и вопросами касательно своего возлюбленного.

— Мне постоянно пишут: А что это ваш муж шашлыки жарит и строит, а кто-то в окопе стоит. Ну нет повестки — когда она придет, то пойдет, как и все другие, на одинаковых условиях, — заявила Илона в интервью Алине Доротюк.

Хореограф добавила, что ее муж не делает белый билет или справку об инвалидности, хоть у него и есть легальная возможность получить отсрочку — в январе Илона рассказала о болезни мужа.

— У него проблемы со здоровьем — алопеция, когда организм принимает волосы как инородный предмет. Никто не знает, откуда болезнь берется — поговаривают, что это психосоматика и психическое расстройство. Оно возникает на фоне стресса. Если придет повестка — он пойдет, — заявила Илона.

Знаменитость добавила, что ее муж если и будет служить, то попросит ремонтировать авто или строить казармы, готовить еду.

Впрочем, есть и те звезды, которые уже оказались на фронте. К примеру, Виталий Козловский показал будни на фронте, и даже показал маленьких соседей из блиндажа. Это лесные мышки, которых Виталий со своими сослуживцами явно подкармливает.