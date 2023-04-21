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Дякуємо за дрони! Ані Лорак захейтили за камуфляжне вбрання

21 Квітня 2023, 18:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ани Лорак
Джерело: Ані Лорак

Зрадниця Ані Лорак продовжує дивувати своїми цинічними і незрозумілими вчинками. Цього разу співачка вбралася в камуфляж, чим викликала чергову хвилю хейту на свою адресу.

В Instagram мовчунка оприлюднила фрагмент нової пісні. На відео до неї вона прогулюється одним із міст Німеччини в дивному образі, а саме – камуфляжній куртці. Здавалося б, дно давно пробите остаточно, проте ні, дивувати вона точно вміє.

– Я запрошую вас на свій острів любові, ніжності, щирих почуттів і емоцій, – написала Лорак під відео, продовжуючи робити вигляд, що нічого не відбувається.

Те, що зрадниця обрала бік Росії, зрозуміло вже дуже давно, проте користувачі мережі все ж не розуміють, до чого виконавиця начепила на себе камуфляжну куртку.

Деякі також потролили артистку з приводу допомоги ЗСУ. Нагадаємо, раніше в РФ стали скасовувати концерти Лорак нібито через її висловлювання про любов до України.

Ани Ани Лорак хейт
Ани Лорак хейт
Ани Лорак хейт
Ани Лорак хейт
Ани Ани Лорак хейт
Ани Лорак хейт
Ани Лорак хейт
Ани Лорак хейт
Дякуємо за дрони! Ані Лорак захейтили за камуфляжне вбрання / 4 зображення
  • До чого ця куртка?
  • Вона донатить на ЗСУ, подає знаки. Дрони від Лорак прекрасно поводяться в Бєлгороді.
  • А тобі все любов. Війна у твоїй країні! Де ж твоя любов до Батьківщини?
  • Випустили з РФ чи втекла? Куртку військову натягнула. Лицемірство.
  • Постійно каже, що поза війною, що несе любов. навіщо тоді одягла куртку такого кольору?
  • Дякуємо велике за допомогу ЗСУ! Кожен твій успіх – сотні мертвих окупантів. Слава Україні!
  • У теперішній ситуації і ставленні до Лорак з боку двох країн, така куртка ні до чого. Данина моді? Навіщо? У камуфляжі бійці захищають країну!
  • Ані, дякуємо за дрони! Потрібно більше дронів для української армії! Заробляй, люба, на прослуховуваннях, концертах, є ж добрі росіяни.
  • Нічого, скоро повернешся “додому”, – пишуть у коментарях користувачі.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак знову заговорила про рідну Україну, вкотре звинувативши її в переїзді до РФ. Країні-агресору вона подякувала за підтримку, роблячи вигляд, що не розуміє, що ж відбувається на її Батьківщині, називаючи війну – “конфліктом”.

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