Зрадниця Ані Лорак продовжує дивувати своїми цинічними і незрозумілими вчинками. Цього разу співачка вбралася в камуфляж, чим викликала чергову хвилю хейту на свою адресу.

В Instagram мовчунка оприлюднила фрагмент нової пісні. На відео до неї вона прогулюється одним із міст Німеччини в дивному образі, а саме – камуфляжній куртці. Здавалося б, дно давно пробите остаточно, проте ні, дивувати вона точно вміє.

– Я запрошую вас на свій острів любові, ніжності, щирих почуттів і емоцій, – написала Лорак під відео, продовжуючи робити вигляд, що нічого не відбувається.

Те, що зрадниця обрала бік Росії, зрозуміло вже дуже давно, проте користувачі мережі все ж не розуміють, до чого виконавиця начепила на себе камуфляжну куртку.

Деякі також потролили артистку з приводу допомоги ЗСУ. Нагадаємо, раніше в РФ стали скасовувати концерти Лорак нібито через її висловлювання про любов до України.

Дякуємо за дрони! Ані Лорак захейтили за камуфляжне вбрання / 4 зображення

До чого ця куртка?

Вона донатить на ЗСУ, подає знаки. Дрони від Лорак прекрасно поводяться в Бєлгороді.

А тобі все любов. Війна у твоїй країні! Де ж твоя любов до Батьківщини?

Випустили з РФ чи втекла? Куртку військову натягнула. Лицемірство.

Постійно каже, що поза війною, що несе любов. навіщо тоді одягла куртку такого кольору?

Дякуємо велике за допомогу ЗСУ! Кожен твій успіх – сотні мертвих окупантів. Слава Україні!

У теперішній ситуації і ставленні до Лорак з боку двох країн, така куртка ні до чого. Данина моді? Навіщо? У камуфляжі бійці захищають країну!

Ані, дякуємо за дрони! Потрібно більше дронів для української армії! Заробляй, люба, на прослуховуваннях, концертах, є ж добрі росіяни.

Нічого, скоро повернешся “додому”, – пишуть у коментарях користувачі.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак знову заговорила про рідну Україну, вкотре звинувативши її в переїзді до РФ. Країні-агресору вона подякувала за підтримку, роблячи вигляд, що не розуміє, що ж відбувається на її Батьківщині, називаючи війну – “конфліктом”.