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Уберите ее! Россияне затравили Ани Лорак после появления в талант-шоу

5 сентября 2023, 20:15
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ани Лорак
Источник: Ани Лорак

Певицу-предательницу Ани Лорак затравили за появление на российском шоу. Граждане страны-агрессора не обрадовались, увидев артистку на своих экранах.

Дело в том, что предательница стала судьей одного из талант-шоу, на котором якобы выступают дети, которые остались без родителей. В состав жюри также вошли и другие путинисты, среди которых Алексей Воробьев, Люся Чеботина и Игорь Крутой. Очевидно, Ани Лорак ничего не смущает, а потому она гордо заняла свое кресло, ведь вариантов у нее не так много.

Реакция россиян не заставила себя долго ждать, а потому они стали выражать свое негодование по поводу Ани Лорак в жюри.

  • Зачем позвали эту Лорак? Предатель она.
  • На каком основании в жюри Ани Лорак? Она спонсор ВСУ!
  • Уберите ее! Нечего предателей обратно на ТВ заталкивать!
  • Сначала вы нам докажите, что она не пособник фашизма! А у нас доказательная база уже в работе! А то, пристроились тут — и рыбку съесть, и сковородку не помыть! Гнать таких певуних поганой метлой из РФ.
  • Позор! Кроме Ани Лорак некого взять? Надеюсь, накажут людей которые допустили это, — пишут россияне.
Ани Лорак талант-шоу
Ани Лорак талант-шоу
Ани Лорак талант-шоу
Ани Лорак талант-шоу
Уберите ее! Россияне затравили Ани Лорак после появления в талант-шоу / 2 изображения

Напомним, ранее украинцы троллили Ани Лорак по поводу того, что она помогает ВСУ. Так было в мае, когда Москву атаковали беспилотники.

Тогда в сети активно стали распространяться фото с обломками одного из беспилотников, на котором видна наклейка с именем Ани Лорак.

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