Український гурт ТНМК обікрали під час благодійного концерту у Німеччині. Про це заявив учасник гурту Олександр Сидоренко, відомий під псевдонімом Фоззі.

Музикант поділився неприємною новиною у Facebook, де розкрив деталі події.

За його словами, обікрали прямо під час виступу їхній намист, у якому були цінні для музикантів речі. Артисти також залишилися без документів та грошей.

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– У ході сьогоднішнього виступу у Дрездені обікрали наш бус. Комп’ютери, документи, гроші. З’ясовуємо наслідки, блокуємо карти. Весело, коротше, – заявив Фоззі.

У коментарях музикант відповів, що водій автобуса спав окремо у готелі під час крадіжки.

Користувачі мережі висловили співчуття групі ТНМК, і побажали якнайшвидше знайти злодіїв:

Давайте подонатим, хоч трохи!

Німеччина, а чого ви хотіли? Добре, що хоч шини не зняли.

Знак, що потрібна якась охорона на такі випадки.

Хлопці, тримайтесь! Це якесь випробування, ви його пройдете! Швидше за все, вам все повернуть протягом 2-3 днів.

Не лише ТНМК залишили без грошей під час подорожей на допомогу Україні – на початку літа обікрали піаніста Євгена Хмару у потязі. У нього забрали цінні речі – обладнання та гроші на суму €8 тис.