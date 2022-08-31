Український гурт ТНМК обікрали під час благодійного концерту у Німеччині. Про це заявив учасник гурту Олександр Сидоренко, відомий під псевдонімом Фоззі.
Музикант поділився неприємною новиною у Facebook, де розкрив деталі події.
За його словами, обікрали прямо під час виступу їхній намист, у якому були цінні для музикантів речі. Артисти також залишилися без документів та грошей.
– У ході сьогоднішнього виступу у Дрездені обікрали наш бус. Комп’ютери, документи, гроші. З’ясовуємо наслідки, блокуємо карти. Весело, коротше, – заявив Фоззі.
У коментарях музикант відповів, що водій автобуса спав окремо у готелі під час крадіжки.
Користувачі мережі висловили співчуття групі ТНМК, і побажали якнайшвидше знайти злодіїв:
- Давайте подонатим, хоч трохи!
- Німеччина, а чого ви хотіли? Добре, що хоч шини не зняли.
- Знак, що потрібна якась охорона на такі випадки.
- Хлопці, тримайтесь! Це якесь випробування, ви його пройдете! Швидше за все, вам все повернуть протягом 2-3 днів.
Не лише ТНМК залишили без грошей під час подорожей на допомогу Україні – на початку літа обікрали піаніста Євгена Хмару у потязі. У нього забрали цінні речі – обладнання та гроші на суму €8 тис.