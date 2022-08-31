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Прямо під час благодійного концерту: гурт ТНМК обікрали у Німеччині

31 Серпня 2022, 15:32
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
ТНМК

Український гурт ТНМК обікрали під час благодійного концерту у Німеччині. Про це заявив учасник гурту Олександр Сидоренко, відомий під псевдонімом Фоззі.

Музикант поділився неприємною новиною у Facebook, де розкрив деталі події.

За його словами, обікрали прямо під час виступу їхній намист, у якому були цінні для музикантів речі. Артисти також залишилися без документів та грошей.

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– У ході сьогоднішнього виступу у Дрездені обікрали наш бус. Комп’ютери, документи, гроші. З’ясовуємо наслідки, блокуємо карти. Весело, коротше, – заявив Фоззі.

У коментарях музикант відповів, що водій автобуса спав окремо у готелі під час крадіжки.

Користувачі мережі висловили співчуття групі ТНМК, і побажали якнайшвидше знайти злодіїв:

  • Давайте подонатим, хоч трохи!
  • Німеччина, а чого ви хотіли? Добре, що хоч шини не зняли.
  • Знак, що потрібна якась охорона на такі випадки.
  • Хлопці, тримайтесь! Це якесь випробування, ви його пройдете! Швидше за все, вам все повернуть протягом 2-3 днів.

Не лише ТНМК залишили без грошей під час подорожей на допомогу Україні – на початку літа обікрали піаніста Євгена Хмару у потязі. У нього забрали цінні речі – обладнання та гроші на суму €8 тис.

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Теги
Війна в Україні ТНМК
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