Українського піаніста та композитора Євгена Хмару пограбували в поїзді. Неприємна історія з артистом сталася під час благодійного туру. Наразі він виступає разом зі співачкою Іриною Федишин країнами Європи.

В Instagram Хмара написав, що його обікрали на €8 тис. – забрали обладнання, необхідне для виступів.

– І це в той момент, коли ти їдеш поїздом у ніч, щоб заощадити зайві €100 на ночі в готелі, оскільки всі гроші, які ми разом з Іриною Федишин збираємо, кожна копійка важлива для допомоги нашим захисникам. І сьогодні питання якогось комфорту не може стояти, оскільки зовсім інші пріоритети, – розповів композитор.

За словами піаніста, він їхав у купе сам, проте двері до нього не зачинялися на замок. Місця були тільки сидячі, тож спати вдавалося по 20-30 хвилин.

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– Сумка з обладнанням стояла сперта на ногу, а телефон у кишені. Близько 5.30 я в черговий раз прокинувся і почав на себе злитися, оскільки я завжди тримаю речі при собі і через це не можу нормально спати. Я виклав із кишені телефон, а сумку переклав під сидіння. Наступного разу я прокинувся без усього, – поділився Євген.

Хмара зазначив, що це не просто втрата чогось матеріального, це втрата чогось набагато більшого – два роки музичного життя та безліч студійних записів, які не повернути.

– Водночас, це ніщо порівняно з тим, що втрачають сьогодні українці через нашого сусіда… Я живий. Рідні та друзі живі, а це головне! Я дякую Богу за все! Дякую за цей урок, адже з цієї ситуації я виніс багато, – підсумував піаніст.

Фото: Євген Хмара