Украинскую группу ТНМК обокрали во время благотворительного концерта в Германии. Об этом заявил участник группы Александр Сидоренко, известный под псевдонимом Фоззи.
Музыкант поделился неприятной новостью в Facebook, где раскрыл детали происшествия.
По его словам, обокрали прямо во время выступления их бус, в котором были ценные для музыкантов вещи. Артисты также остались без документов и денег.
— В ходе сегодняшнего выступления в Дрездене обокрали наш бус. Компьютеры, документы, деньги. Выясняем последствия, блокируем карты. Весело, короче, — заявил Фоззи.
В комментариях музыкант ответил, что водитель автобуса спал отдельно в отеле во время кражи.
Пользователи сети выразили соболезнование группе ТНМК, и пожелали как можно скорее найти воров:
- Давайте подонатимо, хоть немного!
- Германия, а что вы хотели? Хорошо что хоть шины не сняли.
- Знак, что нужна какая-то охрана на такие случаи.
- Ребята, держитесь! Это какое-то испытание, вы его пройдете!! Скорее всего, вам все вернут в течение 2-3 х дней.
Не только ТНМК оставили без денег во время путешествий на помощь Украине — в начале лета обокрали пианиста Евгения Хмару в поезде. У него забрали ценные вещи — оборудование и деньги на сумму €8 тыс.