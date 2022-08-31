Украинскую группу ТНМК обокрали во время благотворительного концерта в Германии. Об этом заявил участник группы Александр Сидоренко, известный под псевдонимом Фоззи.

Музыкант поделился неприятной новостью в Facebook, где раскрыл детали происшествия.

По его словам, обокрали прямо во время выступления их бус, в котором были ценные для музыкантов вещи. Артисты также остались без документов и денег.

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— В ходе сегодняшнего выступления в Дрездене обокрали наш бус. Компьютеры, документы, деньги. Выясняем последствия, блокируем карты. Весело, короче, — заявил Фоззи.

В комментариях музыкант ответил, что водитель автобуса спал отдельно в отеле во время кражи.

Пользователи сети выразили соболезнование группе ТНМК, и пожелали как можно скорее найти воров:

Давайте подонатимо, хоть немного!

Германия, а что вы хотели? Хорошо что хоть шины не сняли.

Знак, что нужна какая-то охрана на такие случаи.

Ребята, держитесь! Это какое-то испытание, вы его пройдете!! Скорее всего, вам все вернут в течение 2-3 х дней.

Не только ТНМК оставили без денег во время путешествий на помощь Украине — в начале лета обокрали пианиста Евгения Хмару в поезде. У него забрали ценные вещи — оборудование и деньги на сумму €8 тыс.